В Санкт-Петербурге произошёл необычный инцидент с домашним питомцем. Как сообщает «Фонтанка», жительница улицы Ленсовета пострадала от нападения собственной кошки, в результате чего решила усыпить животное.

Инцидент произошёл днём 19 ноября. Хозяйка, по её словам, получила многочисленные укусы и царапины от своей кошки. Раны оказались достаточно серьёзными, чтобы женщина обратилась за помощью к ветеринарной службе, однако вызывать полицию она отказалась. Питомца после нападения изолировали в отдельной комнате в ожидании приезда специалистов.

Попытки журналистов получить комментарии от пострадавшей оказались безуспешными — женщина отказалась обсуждать произошедшее. Также остаётся неизвестным, связалась ли она с правоохранительными органами или подала заявление.

Случаи агрессии у домашних животных, особенно у кошек, хотя и редки, могут быть вызваны различными факторами. Среди возможных причин — стресс, болезни, гормональные изменения или нарушение личного пространства питомца. Эксперты рекомендуют в таких ситуациях не прибегать к радикальным мерам, а в первую очередь проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по поведению животных.

Этот случай вызвал активное обсуждение в сети. Многие пользователи встали на защиту животного, предположив, что агрессия могла быть вызвана физическим недомоганием или стрессовой ситуацией. Однако некоторые комментаторы поддержали решение хозяйки, подчеркнув, что безопасность людей должна быть приоритетом.

Ситуация вновь поднимает важный вопрос о правильной реакции на агрессию домашних животных. Специалисты советуют владельцам обращать внимание на поведение питомцев, вовремя выявлять изменения и не оставлять их без внимания, чтобы избежать подобных инцидентов.