С 23 декабря в России начнет курсировать тематический поезд “Мороз-экспресс”, который доставит пассажиров из Москвы в Великий Устюг — родину Деда Мороза. Как сообщает пресс-служба “Федеральной пассажирской компании” (ФПК), за зимний сезон планируется шесть рейсов этого уникального маршрута, билеты на которые уже доступны для приобретения.

Первый состав отправится из столицы днем и прибудет в Великий Устюг на следующее утро. Обратные рейсы запланированы на вечернее время. Поезд оборудован плацкартными и купейными вагонами, а также вагоном-рестораном. Жители Вологды и Ярославля также смогут присоединиться к новогоднему путешествию: билеты на участки маршрута из этих городов поступят в продажу за 10 дней до отправления.

Праздничный поезд предназначен для тех, кто хочет ощутить атмосферу волшебства и познакомиться с зимними традициями северного региона. Организаторы обещают создать по-настоящему сказочную атмосферу как во время поездки, так и на конечной станции.

Кроме “Мороз-экспресса”, в зимний сезон будут запущены туристические маршруты к популярным горнолыжным курортам. С 29 декабря начнет работу поезд “Лыжная стрела. В Хибины!”, который свяжет Москву и горы Кольского полуострова. Он будет курсировать до 8 января, обеспечивая удобный трансфер для любителей активного отдыха.

Для поездки из Апатитов в столицу рейсы предусмотрены с 31 декабря по 9 января. Вагоны “Лыжной стрелы” оснащены современными системами кондиционирования, экологически чистыми туалетами и розетками для зарядки гаджетов, что делает путешествие комфортным даже на дальние расстояния.

Такие инициативы подчеркивают стремление железнодорожной компании не только обеспечить удобство передвижения, но и сделать поездки по-настоящему праздничными, предоставляя пассажирам возможность насладиться новогодними каникулами в разных уголках страны.