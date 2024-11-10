В приграничных районах Курской области российские военные укрепляют оборону, используя зенитные комплексы «Панцирь-С». Эти расчеты получили координаты воздушных целей и мгновенно привели технику в боевую готовность. Арсенал «Панциря» включает 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки, что позволяет надежно поражать любые воздушные объекты.

Тем временем в ДНР бойцы из группировки «Восток» отрабатывали навыки разминирования. Инструкторы провели учения, особое внимание в которых было уделено натовским минам и снарядам, обнаруженным на захваченных позициях ВСУ. Военные продемонстрировали способы дистанционного обезвреживания взрывоопасных предметов, используя специальную установку под названием «Змей Горыныч».

По словам инструктора с позывным Малой, «Змей Горыныч» — это портативное устройство, которое можно использовать на бронетехнике и кораблях. Оно способно создавать безопасные коридоры длиной свыше 100 метров и шириной более 6 метров. Помимо разминирования, установка может применяться для уничтожения вражеских целей и поражения позиций противника.