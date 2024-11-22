Российская баллистическая ракета «Орешник» представляет собой уникальное оружие, превосходящее по мощности аналоги других стран, заявил Александр Перенджиев, военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. В интервью «Ленте.ру» он подчеркнул, что это гиперзвуковое оружие не только обладает высокой скоростью, но и способно поражать обширные территории.

Особенность «Орешника» заключается в масштабности его воздействия. Если большинство современных ракет создают локализованные зоны поражения, то «Орешник» действует на большой площади, что делает его беспрецедентным по эффективности. По словам Перенджиева, подобного оружия пока нет ни в арсенале западных стран, ни у других военных держав. Он также отметил, что гиперзвуковая технология, используемая в «Орешнике», сама по себе является технологической вершиной, доступной только немногим странам.

Эксперт подчеркнул, что испытание этой ракеты в боевых условиях не означает завершения ее разработки. Напротив, Россия продолжит модернизировать «Орешник», усиливая его мощность и совершенствуя другие характеристики. «Это сигнал для Запада — потенциал оружия далеко не исчерпан, и его возможности будут только расти», — заявил Перенджиев.

Использование «Орешника» в ходе недавних ударов по объектам в Днепропетровске продемонстрировало его эффективность. Эта ракета была применена для уничтожения одного из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Успех операции подтвердил, что «Орешник» способен стать важным элементом российской стратегии в условиях современной военно-политической обстановки.

По мнению Перенджиева, демонстрация работы «Орешника» станет фактором сдерживания для западных стран, подчеркивая технологическое преимущество российской оборонной индустрии. «Это не просто оружие, а сигнал о том, что Россия готова к любым вызовам», — заключил эксперт.