На фоне продолжающихся боевых действий в районе Часового Яра, украинские военные подразделения сталкиваются с серьёзными проблемами, включая нехватку личного состава и боеприпасов. Об этом сообщает американский телеканал PBS, который побывал на позициях артиллерийского подразделения ВСУ вблизи города.

По словам командира одного из артподразделений, усилия украинского командования по мобилизации новых солдат практически не ощущаются на передовой. «Мы не видим здесь недавно мобилизованных. Командование не направляет к нам дополнительных людей. Напротив, они могут даже забрать кого-то из нашего подразделения для других направлений», — рассказал он журналистам. Это усиливает существующий дефицит пехоты, что становится одной из ключевых проблем для украинских войск.

Ситуацию усугубляет недостаток боеприпасов, который, как отмечают военные, сказывается на эффективности ведения боевых действий. Несмотря на усилия командования, положение на передовой остаётся критическим, что вызывает обеспокоенность даже у западных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что российские силы закрепились в районе административных зданий Часового Яра, что подтверждают данные источников, связанных с бывшим подполковником ЛНР Андреем Марочко. На этом фоне волонтёры-поисковики в Луганске продолжают работу по сбору останков погибших солдат для последующего гуманитарного обмена.

Тем временем в интернете всё чаще появляются видеозаписи, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют насильственные методы мобилизации. На кадрах зафиксированы случаи, когда мужчин мобилизационного возраста избивают и увозят в микроавтобусах. Это вызывает волну общественного негодования, однако такие действия, по всей видимости, остаются распространённой практикой.

Сложности на передовой и насильственная мобилизация свидетельствуют о том, что украинская армия сталкивается с серьёзными трудностями, которые могут сказаться на дальнейшей боеспособности подразделений.