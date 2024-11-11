Высказанные патриархом Кириллом мысли о смертной казни вызвали жаркие обсуждения среди россиян и поставили СМИ перед сложной задачей интерпретации. Как сообщает портал «Сенсаций.Нет», часть граждан восприняла слова главы Русской православной церкви как поддержку этой меры, тогда как другая половина считает, что он, напротив, выразил неодобрение возвращению казни.

Официальный сайт Московского патриархата проливает свет на эту двоякую позицию. Согласно размещенным материалам, Православная церковь никогда не высказывалась против смертной казни, если она применялась по закону. Но и открытого одобрения на её использование тоже не было.

«Я рад, что у нас действует мораторий на смертную казнь, и если преступность снизится, то эта мера вовсе не понадобится», — отметил патриарх, выступая перед участниками программы «Время героев».

Патриарх Кирилл высказал надежду, что идеальным сценарием станет снижение уровня преступности до того, чтобы не возникало необходимости в таких наказаниях. Церковь, по его словам, никогда не призывала к полному отказу от смертной казни, но и не продвигала её как обязательную меру.