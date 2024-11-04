На встрече с участниками программы «Время героев» патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал вопрос, связанный с геополитической изоляцией России. Один из участников СВО спросил, стоит ли стране отгородиться от мира, чтобы защититься от недружественных государств.

Патриарх ответил, что России не нужно полностью закрываться от внешнего мира и «ощетиниваться пушками». Вместо этого, как отметил глава Русской православной церкви, российское общество должно сохранять свою независимость и уникальные ценности, не подстраиваясь под «теперешних противников».

Предстоятель подчеркнул, что даже за пределами России её граждане должны оставаться верными своей культуре и принципам, не поддаваясь влиянию извне.