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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением о том, что борьба с мировым злом сегодня крайне важна, чтобы избежать угрозы конца света. Об этом сообщает издание «Фома».

На заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора в Москве патриарх Кирилл подчеркнул, что наше время можно назвать «предапокалиптическим», когда борьба между добром и злом становится особенно острой.

«Люди, особенно верующие и православные, объединенные в Церкви, должны помнить удивительные слова апостола: “Наша брань не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных”», — заявил патриарх, обращаясь к собравшимся.

Он также высказал мнение, что у России есть шанс стать «убежищем для христиан», страной, основанной на высоких моральных принципах. Однако патриарх предупредил, что если зло возьмет верх, мир может оказаться на пороге Апокалипсиса.

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