На Глобальном саммите религиозных лидеров «Мировые религии за зеленую планету», открывшемся в Баку, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступил с обращением к участникам, предупредив об угрозах, связанных с климатическими изменениями и военными конфликтами. Это мероприятие, приуроченное к предстоящей климатической конференции ООН COP29, собрало около 30 духовных лидеров, представителей влиятельных религиозных центров и ученых из более чем 60 стран.

В своём послании Патриарх Кирилл отметил, что загрязнение окружающей среды и нерациональное использование природных ресурсов стали следствием ошибочного представления о человеке как о владельце Вселенной. Он подчеркнул, что стремление человечества к комфорту и потреблению привело к техногенным катастрофам, исчезновению видов и необратимым изменениям климата. Особую тревогу вызывает угроза ядерных конфликтов, которые, по мнению Патриарха, могут поставить под удар само существование планеты.

Патриарх напомнил, что религиозные лидеры обязаны доносить до людей необходимость уважать высокие духовные ценности и заботиться о Земле. Он подчеркнул, что согласно Священному писанию, человек несёт ответственность за сохранение природы и не должен истощать её ресурсы ради сиюминутных потребностей. Неподконтрольная эксплуатация экосистем и военные конфликты, как отметил Патриарх, могут привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также обратился к участникам саммита через премьер-министра Али Асадова, который зачитал его послание. Алиев выразил уверенность, что духовный потенциал различных религий способен поддержать усилия по борьбе с климатическими изменениями. Он подчеркнул важность единства и отметил, что религиозные лидеры мира могут внести значительный вклад в решение глобальных вызовов, связанных с экологией и миром на планете.

Бакинский саммит собрал представителей 30 международных организаций, включая известных общественных деятелей, ученых и теологов. Участники выразили надежду, что совместный голос религиозных лидеров будет услышан теми, кто принимает решения, и поможет привлечь внимание к проблемам, угрожающим будущему человечества.