С 15 ноября археологический парк Помпей будет ограничивать количество посетителей до 20 тысяч человек в день. Такое решение было принято администрацией парка, о чём сообщили в пресс-службе учреждения.

Причиной введения лимита стала чрезмерная нагрузка на парк и его сотрудников: этим летом его посетили более 4 миллионов человек. В один из дней бесплатного посещения в парк пришли более 36 тысяч гостей, что привело к значительным трудностям в поддержании порядка и сохранности древних объектов.

Директор парка, Габриэль Цухтригель, пояснил, что ведётся работа над проектами, которые помогут снизить влияние туристов на исторические постройки и организовать более комфортное посещение.

В летние месяцы, с 1 апреля по 31 октября, введены дополнительные ограничения. С 9 утра до полудня парк сможет принять не более 15 тысяч человек, а с 12:00 до 17:30 — до пяти тысяч.

Помпеи, древний римский город, погребённый под пеплом в результате извержения Везувия в 79 году н. э., сегодня представляют собой уникальный археологический парк. Здесь посетители могут увидеть сохранившиеся улицы, дома, храмы и общественные здания, погружающиеся в атмосферу древности благодаря усилиям археологов, которые бережно восстанавливали древние руины на протяжении многих лет.