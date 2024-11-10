Священник Димитрий Смирнов призывает людей искать покой в вере и обращаться к Богу в моменты тревог. По его словам, паника и беспокойство появляются, когда человек отдаляется от духовных ценностей, а истинное спокойствие может прийти только через Христа.

Он напоминает о библейской истории, когда после безуспешной ночной рыбалки апостолы встретили воскресшего Христа, и Он накормил их. Этот эпизод символизирует заботу Бога даже в самые сложные моменты, передает “Медиапоток”.

По мнению отца Димитрия, ключ к избавлению от страхов и волнений лежит в возвращении к духовности. Он считает, что болезни и предательства не должны внушать страх. Важно помнить: каждый раз, когда возникают тревоги, следует искать поддержку у Бога.