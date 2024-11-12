Желание узнать, что ждет впереди, всегда было присуще людям. Священник Андрей Николаев в беседе с изданием «Новосвят» рассказал, как Русская православная церковь (РПЦ) относится к разным способам заглянуть в будущее.

По словам отца Андрея, церковь сдержанно воспринимает предсказания и обращается к ним с большой осторожностью. Он напомнил, что в Священном Писании упоминаются случаи предвидения, но подчеркнул, что способность видеть грядущее — это особый дар, который может даровать только Бог.

Священник пояснил, что РПЦ осуждает такие методы, как гадание, хиромантия и астрология. Николаев считает, что использование подобных практик может сделать человека уязвимым перед негативными влияниями и открыть душу для темных сил.

Он отметил, что православные христиане должны полностью доверять воле Божьей и строго следовать заповедям. В трудные моменты отец Андрей советует не искать ответов в предсказаниях, а усилить молитвы, чтобы справиться с испытаниями жизни.