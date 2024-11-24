Система «все включено», которая долгие годы привлекала миллионы туристов в Турцию, теперь сталкивается с критикой. Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу подчеркнул, что этот формат приводит к тому, что путешественники почти не покидают территорию отелей. Вместо знакомства с местной культурой и кухней, они проводят время за шведскими столами, что негативно отражается как на их здоровье, так и на экономике страны.

Устаоглу отметил, что замкнутость туристов в отелях препятствует развитию малого и среднего бизнеса. Местные рестораны, кафе и сувенирные лавки теряют клиентов, что лишает региональные экономики значительных доходов. По словам экспертов, привыкшие к изобилию туристы не заинтересованы в том, чтобы попробовать блюда локальной кухни или исследовать достопримечательности, так как всё уже оплачено в рамках их пакета.

Особую тревогу вызывает влияние такого образа отдыха на здоровье туристов. Постоянное переедание и малоподвижный образ жизни увеличивают риски ожирения и связанных с ним заболеваний. Однако проблема выходит за рамки индивидуального здоровья: Турция теряет возможность демонстрировать богатую кулинарную традицию и привлекать туристов с более активными и разнообразными запросами.

Некоторые представители туриндустрии уже предлагают решения. Каан Кавалоглу, председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья, выступил с инициативой пересмотреть модель «все включено». Он предложил перейти к более гибкому подходу, который позволит туристам самостоятельно выбирать услуги, включая возможность исключить алкоголь или другие пункты из пакета. Это, по его мнению, не только привлечет аудиторию с разными предпочтениями, но и мотивирует гостей активнее исследовать регион.

Дополнительный фактор, подкрепляющий изоляцию туристов в отелях, — резкий рост цен в кафе и ресторанах за пределами гостиниц. По данным Российского союза туриндустрии, за последние два года стоимость обедов и ужинов в Турции увеличилась в несколько раз, делая питание вне отелей финансово невыгодным для тех, кто уже оплатил систему «все включено».

Переосмысление этого формата отдыха может стать важным шагом для развития туризма в Турции. Более гибкая система обслуживания, снижение цен и акцент на местной культуре позволят привлечь путешественников, стремящихся к уникальному опыту, а не только к комфорту в рамках отельной инфраструктуры.