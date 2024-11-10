На фоне активных боев в Курской области и вокруг Курахово, на других участках фронта разгораются серьезные столкновения. Еще в октябре появилась видеозапись, где на вышке связи в поселке Первомайский (Першотравневый) поднят российский флаг. Теперь украинские источники также подтверждают, что российские подразделения находятся в этом районе, сообщает военный эксперт Михаил Звинчук, автор телеграм-канала «Рыбарь».

По его информации, точная линия фронта в районе Артемовки пока неизвестна, но есть данные о продвижении российских войск к западу от этого населенного пункта. Звинчук предполагает, что российские штурмовые отряды укрепились в центре поселка, где до сих пор остаются мирные жители, не поддавшиеся на принудительную эвакуацию и ожидающие приближения российских войск.

На южных позициях Лиманского направления российские силы активно пытаются вытеснить украинские войска с плацдарма на нашем берегу реки Жеребец в районе Терны-Торское. После освобождения поселка Новосадовое войска России продвинулись к северу от Терн. Здесь российская авиация наносит удары по скоплениям противника, одновременно силы армии атакуют стык оборонительных линий ВСУ в районах Ямполовка и Торское.

Звинчук подчеркивает, что успех на данном участке позволит российским войскам расчленить украинский плацдарм и изолировать его ключевые точки, что облегчит последующие штурмы. Также были опубликованы кадры высадки российских десантников при поддержке бронетехники, хотя исход боя пока не ясен.

Продвижение на этом направлении приближает российские войска к Лиману и, в перспективе, к ключевым городам Донбасса, а также к полному контролю над территорией Луганской Народной Республики, граничащей с указанными районами.