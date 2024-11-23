Частные острова давно стали символом роскоши и престижа, привлекая самых состоятельных людей со всего мира. Для одних они служат местом уединения, для других — выгодной инвестицией. Первые частные острова начали приобретать во Франции, когда владельцы искали убежища от папарацци, а сейчас мода на подобные владения распространилась по всему миру.

Эксперты отмечают, что большинство частных островов принадлежит жителям Британии, США и России. Британская элита использует острова для проведения закрытых мероприятий, вдали от глаз общественности. Американские миллиардеры подходят к вопросу с практической стороны: инвестируют в инфраструктуру, создают элитные курорты и сдают их в аренду, извлекая значительную прибыль. Россияне же, по мнению экспертов, чаще всего покупали острова ради статуса, однако их интерес заметно снизился в последние годы.

Из россиян среди владельцев островов числились Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Дмитрий Рыболовлев и другие. Некоторая недвижимость даже переходила в руки их бывших жен и подруг. Так, Абрамович приобрел часть острова Сен-Барт на Карибах у Дэвида Рокфеллера за 90 миллионов долларов, превратив его в элитный курорт. Позже он купил греческий остров Скорпиос, известный как место свадьбы Аристотеля Онассиса с Жаклин Кеннеди, и черногорский остров Святого Стефана.

Островная недвижимость может приносить существенную прибыль. Например, Ларри Эллисон, основатель Oracle, приобрел остров Ланаи на Гавайях за 600 миллионов долларов. Сегодня аренда острова приносит ему до миллиона долларов в сутки. Владелец Virgin Group Ричард Брэнсон купил остров Неккер на Виргинских островах, превратив его в курорт, стоимость отдыха на котором достигает 45 тысяч евро в день. Дэвид Копперфильд создал элитный курорт на своем острове Муша-Кей на Багамах, где отдых стоит 30 тысяч евро в сутки.

Не отстают и другие примеры. Французский бизнесмен Джордж Коэн владеет островом Кальвиньи, сдавая его в аренду за 16 тысяч евро в сутки. А владелец бренда Red Bull построил на своем острове Лаукала на Фиджи традиционные дома, предлагая гостям “настоящий местный колорит” за 50 тысяч евро в день.

Для менее состоятельных покупателей на рынке есть более доступные варианты. За 50 тысяч евро можно приобрести небольшой необитаемый остров, однако такие инвестиции редко окупаются. В каталоге агентств недвижимости представлены и более дорогие объекты: греческий остров Патроклос за 186 миллионов долларов или тайский Ранг-Яй за 160 миллионов долларов.

Таким образом, владение островом — это не только статус, но и возможность извлекать стабильный доход. Для тех, кто мечтает о собственном кусочке рая, рынок островной недвижимости предлагает широкий выбор на любой вкус и бюджет.