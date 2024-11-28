В Тверской области продолжается критическая ситуация с электроснабжением после сильных снегопадов, которые обрушились на регион 21 ноября. Жители нескольких деревень, уже восьмой день оставшиеся без света, вынуждены обходиться своими силами, так как ни местные власти, ни энергетические компании не оказывают должной помощи. Из-за отсутствия электричества в домах люди испытывают серьезные трудности: от невозможности пользоваться бытовыми приборами до проблем с отоплением.

Житель деревни Ладозино Андрей рассказал в интервью «Газете.Ru», что его семья уже несколько дней испытывает экстремальные условия. «Мы до сих пор сидим без света. Электричества нет с прошлого четверга, и, несмотря на неоднократные обращения в Россети, ситуация не меняется. В деревне не было ни одного электрика, а проблемы с электричеством продолжаются», — рассказал мужчина. По его словам, местные власти лишь отчитываются о “работах”, не предлагая реальных решений. Вскоре семья была вынуждена обратиться за помощью к соседним городам, чтобы пополнить запасы воды и продуктов. Запасы еды в доме испортились, а температура в помещении к утру опускается до 5 градусов.

В аналогичной ситуации находится и жительница деревни Троица Калининского района Ирина. Женщина рассказала, что ее деревня также остаётся без света и отопления, а помощь властей отсутствует. «Никто не помог, только выживаем своими силами. В деревне одни пенсионеры, а проблема с электричеством затягивается», — говорит Ирина. Она добавила, что для поддержания жизни приходится использовать генератор, который требует регулярной заправки, что приводит к дополнительным финансовым расходам.

В деревне Ульяново Зубцовского района ситуация не лучше. Екатерина, местная жительница, рассказала, что ее семья уже потратила все деньги на бензин для генератора, а свет в их доме так и не появился. «Полдеревни уже подключили, а у нас нет ни света, ни воды», — жалуется она. Отметим, что на улице, где она живет, свет не восстановлен, а ближайшие деревни продолжают оставаться в темноте и холоде.

Кроме того, из-за обильных снегопадов дороги в некоторых населенных пунктах были завалены снегом и поваленными деревьями, что усложнило доступ к отдалённым поселкам и сделало невозможным привоз продуктов. 27 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что восстановление электроснабжения затронуло около 44 тысяч жителей, однако работы продолжаются. Восстановительные усилия продолжаются в нескольких районах региона, в том числе в Калининском и Старицком районах.

Местные власти, несмотря на заявленную активность, не представляют четкой картины, когда же будет полностью восстановлено электроснабжение в оставшихся без света населенных пунктах. Тверские жители, которые продолжают сталкиваться с нехваткой энергии и продуктов, выражают обеспокоенность и требуют, чтобы власти более активно вмешивались в решение проблемы.