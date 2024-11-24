В Сети появились фотографии предполагаемых частей российской ракеты средней дальности «Орешник», которые, как утверждается, были найдены после удара по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Снимки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», однако подтвердить их подлинность на данный момент не представляется возможным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал боевое применение «Орешника» предупредительным сигналом для западных стран. По его словам, удар был своевременным, эффективным и соответствовал текущим задачам. Он также отметил, что эскалация конфликта на Украине во многом спровоцирована действиями западных союзников Киева, которые, по его словам, совершают всё более безрассудные шаги.

Президент России Владимир Путин в своём обращении 21 ноября подчеркнул, что в случае дальнейшего применения ракет мирные жители Украины и граждане дружественных государств будут заранее предупреждены о необходимости покинуть зоны возможного поражения. Это, по словам российского лидера, направлено на минимизацию жертв среди гражданского населения.

Испытания ракеты «Орешник» вызвали широкий резонанс не только в России, но и за её пределами. Оружие, как утверждает Москва, обладает высокой точностью и неуязвимостью для существующих систем противоракетной обороны, что делает его важным элементом сдерживания в условиях нарастающей конфронтации.

Атака на объект в Днепропетровске стала частью более широкой операции, нацеленной на уничтожение стратегической инфраструктуры, используемой для поддержки Вооружённых сил Украины. Российские военные подчёркивают, что такие меры являются ответом на применение ВСУ западного дальнобойного вооружения, которое, по мнению Москвы, угрожает безопасности приграничных российских регионов.

Публикация предполагаемых обломков «Орешника» добавляет новый виток в обсуждение возможностей этой ракеты, которая, по словам экспертов, сочетает в себе новейшие достижения российской военной технологии. Однако официального подтверждения подлинности представленных снимков от Минобороны РФ пока не поступало.