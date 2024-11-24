Российские военные взяли в плен иностранного наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Тройка», опубликовав видеозапись допроса. Мужчина назвался Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном и заявил, что является гражданином Великобритании. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Андерсон рассказал, что его решение вступить в Иностранный легион Украины было связано с трудной жизненной ситуацией. По его словам, отец оказался в тюрьме, а сам он «потерял все». После этого он оставил заявку на сайте подразделения и получил одобрение. Однако в ходе допроса британец признал, что его поступок был ошибкой, добавив: «Это была плохая идея».

Наемник описал свой маршрут на Украину: он прибыл в польский Краков из Лондона, а затем пересек границу через пропускной пункт Медыка, оказавшись на территории, подконтрольной Киеву.

Это не первый случай пленения иностранных бойцов и солдат ВСУ в последние дни. Ранее сообщалось о захвате 12 украинских военнослужащих возле села Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Этот район примечателен наличием крупного укрепленного района ВСУ, что делает каждое столкновение здесь особенно напряженным.

Кроме того, в Курской области российские силы взяли в окружение тысячу бойцов ВСУ. При попытке прорваться из окружения за сутки были уничтожены около 100 военнослужащих элитных подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, а двое попали в плен. Однако Министерство обороны РФ также воздерживается от комментариев по этому поводу.

Захват иностранного наемника, как и украинских военнослужащих, вновь подчеркивает напряженность ситуации на линии фронта. Такие случаи становятся поводом для новых обсуждений, касающихся участия иностранных граждан в конфликте на Украине и их мотивации.