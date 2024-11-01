Компания OpenAI официально представила новую поисковую систему под названием SearchGPT, которая в скором времени станет доступной для всех пользователей их чат-бота ChatGPT. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Впервые SearchGPT был запущен в тестовом режиме в конце июля, и теперь его полноценная версия готова к выходу в широкую аудиторию.

С появлением этой функции ChatGPT сможет находить информацию в интернете быстрее и точнее, чем раньше. Теперь пользователи могут получить актуальные ответы с прямыми ссылками на соответствующие веб-источники, без необходимости перехода на сторонние поисковые сервисы.

Поисковая функция будет доступна через сайт chatgpt.com, а также в десктопных и мобильных приложениях ChatGPT. Доступ к новинке с 14 октября первыми получат подписчики ChatGPT Plus и Team, а также те, кто ранее записался в список ожидания для SearchGPT. Пользователи с подпиской Enterprise и Edu смогут воспользоваться поиском в течение следующих недель, а бесплатный доступ будет открыт в ближайшие месяцы.

OpenAI, известная широкому кругу как создатель ChatGPT, запустила своего чат-бота в ноябре 2022 года, и всего за неделю после запуска он собрал более миллиона пользователей. Напомним, что одним из соучредителей OpenAI был предприниматель Илон Маск, который принимал участие в создании компании в 2015 году, но позднее разорвал с ней связи.