Сервис OneTwoTrip проанализировал, куда россияне планируют отправиться на празднование Нового года и как хотят провести первую ночь 2025-го. По результатам исследования, переданным «Известиям» 3 ноября, 68% путешественников намерены отметить праздник в России.

Лидерами среди российских городов стали Москва (17,8% запросов, где номер в трехзвездочном отеле обойдется в среднем в 4 тыс. рублей), Санкт-Петербург (12,5%, около 4,5 тыс. рублей за ночь), Сочи (10,9%, примерно 5 тыс. рублей), Казань (4%, 6 тыс. рублей) и Адлер (2,6%, 4,5 тыс. рублей). Среди зарубежных направлений популярностью пользуются Дубай (11%, 25 тыс. рублей за ночь), Минск (7,2%, 9 тыс. рублей), Пхукет (5,2%, 7 тыс. рублей), Стамбул (4,7%, 10 тыс. рублей) и Варадеро (3,9%, 25 тыс. рублей).

По данным, 71% россиян предпочитают встречать праздник в отелях без детей. С одним ребенком планируют отдыхать 16,7% семей, с двумя — 9,3%, а в небольшом числе запросов указывалось более двух детей. Почти половина гостей (50,6%) собираются отдыхать вдвоем, 16,2% ищут варианты на троих, 14,4% — на четверых, а 9,8% планируют провести новогоднюю ночь в одиночестве. Есть и те, кто предпочитает отдыхать компанией из пяти и более человек.

Интересно, что только 12,5% планируют остановиться в гостинице всего на одну ночь. Почти половина — 49,8% — предпочитают отдых от четырех до семи дней, 27,8% рассматривают двух-четырехдневное пребывание, а 9,9% ищут варианты более чем на неделю.

Что касается определенности с планами, лишь 8% россиян уже забронировали отель на Новый год. В то же время 28% намерены провести праздник дома, 21% еще не думали об отдыхе, а 15% выбрали спонтанный подход и планируют импровизировать. Еще 15% проведут время с родными или друзьями. Заграницу на Новый год выбрали 6% опрошенных, а отдых на природе и глэмпинг привлекли лишь 2%.