В приграничных районах Курской области российские военные использовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек” для уничтожения опорных пунктов украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Экипажи “Солнцепека” успешно нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины, ликвидировав укрепления и пехоту противника.

“Подразделения РХБ-защиты тульского гвардейского воздушно-десантного соединения поддерживают активные боевые действия штурмовых отрядов тульских и рязанских десантников в приграничных зонах”, — уточнили в ведомстве.

Каждый день расчеты ТОС выполняют задачи по уничтожению долговременных укреплений, блиндажей и бронетехники противника. Под покровом ночи “Солнцепек” выдвигается на огневые позиции и выпускает 220-мм термобарические снаряды, выжигая все на пути.

Командир боевой машины с позывным Соловей поделился впечатлениями: “Когда такой мощный боеприпас поражает цель, у противника нет шансов выжить даже под землей. Это оказывает сильное психологическое воздействие — они просто бегут. Температура в эпицентре взрыва достигает 3 000 градусов”.

Ночные выезды предпочитаются расчетами, так как это безопаснее и создает эффект неожиданности для противника. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотников, передающих данные в режиме реального времени на командный пункт.

После выполнения задач экипажи быстро меняют позиции и оперативно перезаряжают установки. Успешные действия “Солнцепека” позволили штурмовым группам тульских и рязанских десантников с минимальными потерями занять позиции противника и провести их зачистку.