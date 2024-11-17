Боевой дух украинской армии заметно ослаб по сравнению с прошлым годом. Один из офицеров ВСУ заявил, что нынешние мобилизованные испытывают сильный страх перед российскими бойцами. При столкновениях с штурмовыми группами ВС России украинские военные часто покидают свои позиции.

Офицер рассказал, что при заходе российских солдат в окопы ВСУ защитники начинают буквально “выпрыгивать” из них и убегать. Он связал это с низким уровнем подготовки новобранцев и общей неготовностью многих из них к боевым действиям. По его словам, значительная часть мобилизованных не желает воевать, а их обучение оставляет желать лучшего. На фронте также ощущается нехватка артиллерийских снарядов и проблем с использованием дронов, что усиливает чувство изоляции у бойцов.

Если российские военные подходят на расстояние 50 метров, а украинская артиллерия остаётся бездействующей и беспилотники не работают, у солдат возникает ощущение, что они остались без поддержки. Это приводит к массовым бегствам с позиций.

Проблемы с качеством мобилизованных отмечаются не впервые. Украинские источники неоднократно сообщали о том, что попытка провести масштабную мобилизацию не оправдала ожиданий. В армию призывают практически всех, независимо от здоровья, права на отсрочку или желания служить. В результате дезертирство, которое ранее происходило поодиночке, теперь носит массовый характер, охватывая целые подразделения.