Российские силы ПВО перехватили беспилотник, который был обнаружен в воздушном пространстве над Каспийском, Дагестан. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

В настоящее время создан оперативный штаб для выяснения всех деталей инцидента. Меликов подчеркнул, что он находится в контакте с ответственными должностными лицами и заверил, что любые необходимые меры для защиты безопасности местных жителей будут приняты оперативно.

Глава региона также призвал население к спокойствию, попросив не доверять непроверенным источникам информации. Кроме того, он напомнил о важности воздерживаться от публикации фотографий и видео с места происшествия в соцсетях.

Утром 6 ноября Министерство обороны России проинформировало о том, что в ночное время было уничтожено три беспилотника, запущенных с украинской стороны: два — над Курской областью, и один — над Орловской.