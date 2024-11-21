В Москве объявлены результаты национальной премии «Автомобиль года в России 2024». Голосование, в котором приняли участие около 1,4 миллиона россиян, определило лучшие автомобили в различных категориях. Победителями стали как массовые, так и премиальные модели, отражающие предпочтения отечественных автолюбителей.

В категории «городские автомобили» первенство досталось Kia Picanto, а среди моделей малого класса лидером стала Lada Vesta. В малом среднем классе победу одержал Solaris KRS, а в среднем сегменте — «Москвич 6», подтверждая растущую популярность отечественных разработок.

Среди бизнес-седанов лучшим признан Kia K5, а в представительском классе победил роскошный Hongqi H9. На вершине сегмента представительского класса «люкс» оказался Aurus Senat, продолжающий олицетворять престиж российского автопрома. Лучшим купе признали Porsche 911 Carrera, а среди моделей «люкс» первенство получил Bentley Continental GT Speed.

Кроссоверы также были удостоены внимания. В массовом сегменте новинкой года стал Jaecoo J8, а в премиальном — Exeed VX. Среди рамных внедорожников россияне отдали предпочтение Tank 300, который сочетает современный дизайн с высокими внедорожными характеристиками.

Национальная премия «Автомобиль года в России» традиционно демонстрирует широкий спектр предпочтений автолюбителей, от доступных городских моделей до эксклюзивных представительских автомобилей. Подобные итоги не только отражают текущие тренды, но и задают ориентиры для дальнейшего развития автомобильного рынка.