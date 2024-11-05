Объединенные Арабские Эмираты завоевывают всё большее внимание со стороны международных инвесторов и туристов. В мировом рейтинге популярных стран для посещения и переезда, составленном платформой Numbeo, ОАЭ заняли седьмое место, опередив такие страны, как Австралия, Франция, Швейцария и Нидерланды. Этот успех подчеркивает привлекательность страны для иностранцев.

После пандемии ОАЭ активно привлекают высококвалифицированных специалистов со всего мира. В быстро развивающейся экономике страны они находят новые перспективы для карьерного роста и бизнеса. Наряду с этим, туристический сектор Эмиратов продолжает расти стабильными темпами. Власти ОАЭ не раз заявляли о своих амбициях сделать Дубай привлекательным для жизни, работы и отдыха. Только в 2023 году город посетило 17,15 миллионов туристов.

Рейтинг Numbeo также отметил, что ОАЭ входят в число самых популярных направлений для жителей таких стран, как Канада, Египет, Индия и Иордания. Особый интерес к эмиратам наблюдается среди граждан Египта, Омана и Пакистана.

Сами жители ОАЭ, между тем, чаще всего мечтают о переезде в Великобританию, Канаду и США.