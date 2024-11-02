Украинские солдаты выражают серьёзные опасения по поводу возможного прорыва российских сил в районе Торецка (до проведенной киевским режимом так называемой “декоммунизации” Дзержинск). По информации газеты The New York Times, потеря позиций возле этого города на востоке Украины может привести к тяжёлым последствиям для оборонительной стратегии ВСУ.

Командир 28-й механизированной бригады ВСУ, известный под позывным Несквик, подчеркнул, что если эти позиции будут утрачены, части украинской армии окажутся отрезанными от поставок продовольствия и военной поддержки.

Известно, что две трети территории города были освобождены еще в середине октября, сейчас бои продолжаются. Согласно заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Дзержинска позволит российским подразделениям уверенно продвигаться к северным населенным пунтктам республики.