Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис обошла Дональда Трампа по числу голосов в «пророческом регионе» — на острове Гуам. Об этом сообщает издание New York Post.

Известно, что с 2004 года результаты голосования на Гуаме предсказывали победителей всех президентских выборов в США. Хотя голоса, поданные на этом острове, не учитываются в общем зачете, они имеют значение для аналитиков и политологов, так как зачастую указывают на тенденции, которые могут проявиться на уровне всей страны.

Официальные выборы президента США состоятся во вторник. Камала Харрис представляет Демократическую партию, а её противником выступает экс-президент, республиканец Дональд Трамп. Главная борьба развернется в так называемых «колеблющихся штатах», где предпочтения избирателей могут склониться в пользу любой из сторон. В этом году к ним относятся Аризона, Джорджия, Висконсин, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

На данный момент внимание всех направлено на то, как распределятся голоса в этих регионах, ведь именно они будут определять итог президентской гонки.