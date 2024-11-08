В деревне Ужесельга, неподалеку от Петрозаводска, открылся новый туристический комплекс «Мы-съ Онего», который уже готов принять гостей. Как сообщили представители администрации Прионежского района, на территории комплекса оборудовано 18 уютных домиков с видом на озеро, баня, а также другие условия для комфортного отдыха.

В скором времени комплекс расширит свои возможности: запланировано открытие кафе и спортивных площадок для футбола и тенниса. Уже сейчас на территории работает бесплатный Wi-Fi, а к следующему году планируется запустить прокат сапбордов и яхт для отдыхающих.

Особого внимания заслуживает «Мыс любви» — живописное место в комплексе, которое владельцы советуют использовать для празднования свадеб, юбилеев и других торжественных событий. Благодаря своему расположению на берегу озера, этот уголок идеально подходит для памятных мероприятий на природе.

Администрация района подчеркивает, что появление комплекса «Мы-съ Онего» — важный шаг в развитии туризма в регионе. С января 2025 года с вступлением в силу новых налоговых изменений средства от туристов будут вкладываться в улучшение и развитие инфраструктуры Прионежского района, делая его еще более привлекательным для отдыхающих.