В Telegram набирает популярность новая мошенническая схема под названием «Привет, это не ты на фото?». Обманщики используют социальную инженерию и вредоносные программы для кражи денег у пользователей. Пострадавшие сообщают, что деньги исчезают со счетов без подтверждающих кодов.

Так, жительница Санкт-Петербурга получила сообщение с фотографиями в формате архивного файла. Попытка открыть его привела к списанию 15 тысяч рублей. Еще одной жертвой стал москвич, потерявший 22 тысячи рублей после открытия файла, который выглядел как невинная картинка.

Эксперты по кибербезопасности объясняют, как работает схема. Павел Мясоедов из компании «IT-Резерв» рассказал, что злоумышленники используют вирусы, встраиваемые в APK-файлы. Эти программы отслеживают коды двухфакторной аутентификации или пуш-уведомления, что позволяет мошенникам незаметно получить доступ к банковским счетам жертв.

Атаки чаще направлены на пользователей устройств на Android, поскольку такие системы более уязвимы. Эксперты советуют избегать скачивания файлов из неофициальных источников, особенно если файл приходит от неизвестного контакта.

Мошенники также активно используют домовые чаты. Предлагая «бесплатно» отдать мебель или технику, они просят перейти по фишинговой ссылке для оформления доставки. Такой метод тоже рассчитан на доверчивость пользователей и стремление к быстрой выгоде.

По данным Центробанка, за 2024 год мошенники похитили у россиян почти 16 миллиардов рублей. Средний портрет жертвы — женщина 25–44 лет с городским проживанием и средним доходом. Большинство случаев связано с добровольной передачей данных банковских карт или смс-кодов.

Чтобы избежать кражи, специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать файлы из сомнительных источников. Внимательность и использование официальных приложений для работы с платежами помогут защититься от финансовых потерь.