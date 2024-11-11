Lada Iskra обещает превзойти флагманскую Vesta NG по качеству кузова. Как сообщает портал Avtograd News, новая модель от АвтоВАЗа получит полностью оцинкованный корпус, включая крышу. Это заметное отличие от Vesta NG, где оцинкована лишь часть кузова, а крыша остается без защитного покрытия. Для сравнения, предшественник новой модели — Granta FL — может похвастаться оцинковкой только на 25% поверхности.

По данным источников, нынешняя Lada Granta защищена от коррозии только в силовых частях кузова и порогах, тогда как у не обновленных моделей с этим возникали проблемы — коррозии подвержены крылья, капот и багажник. Lada Vesta, в свою очередь, получила оцинковку всех панелей, за исключением крыши, что добавляет ей стойкости в условиях повышенной влажности.

Официальный выход Lada Iskra на рынок ожидается в апреле 2025 года. Перенос сроков, по информации инсайдеров, связан с процессом переноса производства Granta на новую конвейерную линию Niva. При этом новая модель также станет проще по конструкции, что обусловлено переходом на отечественные комплектующие.

Планируется, что Lada Iskra будет представлена в версиях седана, универсала и кросс-универсала. Модификация Sport появится позднее, а также ожидается возобновление «заряженной» версии Lada Vesta. Вместо французской механической коробки Renault в обеих моделях будет установлена шестиступенчатая коробка передач китайского производства, что станет еще одним шагом к повышению уровня импортозамещения.