Вечер в Ульяновске стал настоящим праздником для поклонников группы «Любэ». В зале дворца культуры «Губернаторский» собрался полный аншлаг, а на сцену вышел сам Николай Расторгуев, фронтмен коллектива. Концерт был посвящен 35-летнему юбилею группы, и настроение у музыканта было на высоте. Он шутил, смеялся и, как всегда, был самим собой.

Накануне группа выступала в Тольятти, а в Ульяновск приехала прямо перед концертом. Остановившись в отеле Radisson, Расторгуев за час до начала шоу прибыл на площадку для финальных настроек звука, не забыв про удобство — его привез черный Mercedes. Несмотря на свою неприхотливость в бытовых делах, он весьма требователен, когда дело касается технической стороны. Даже во время выступлений Расторгуев находил время для замечаний звуковикам, подсказывая: «Барабаны повыше — не слышу», «Звук убавь». Это, однако, не сказалось на восприятии концерта — зрители наслаждались музыкой и шутками артиста.

Появление Расторгуева на сцене вызвало бурю аплодисментов. В привычных «адидасах» он встал перед зрителями и сразу же обратился к ним с шуткой:

— У нас сегодня праздник, аншлаг! Может, нужно что-то изменить? Как звук? Может, музыкантов поменять?

Когда с балкона кто-то пошутил, что группе не хватает девушек, Расторгуев с улыбкой ответил:

— Мы мужицкий коллектив, так повелось.

Один из ярких моментов вечера — песня «Главное, что ты есть у меня». Расторгуев предложил мужской половине зала спеть вместе с ним. Когда же в голосе раздался только женский хор, он пошутил:

— Я же знал! Мужчины — ленивые. Сам такой, не стал бы петь.

Затем, откровенно говоря о своих предпочтениях, Николай признался, что он не фанат своей группы, но есть одна песня, которая ему особенно нравится — «Якоря». Он даже отметил, что иногда переслушивает её сам.

Не обошлось и без хитов, таких как «Позови меня тихо по имени», которые, по словам Расторгуева, часто поют за столом, «предварительно накатив». После бурных аплодисментов артист сам не мог поверить, что его так тепло встречают:

— Неужели я так гениально спел? Самому не верится.

Перед антрактом Расторгуев шутливо посоветовал всем отправиться в буфет и насладиться «вкусными спиртными напитками». Однако, по слухам, сам артист уже давно не употребляет алкоголь и в его райдере — сплошной ЗОЖ: кефир, йогурты, орехи, сухофрукты и овощи.

После перерыва на сцене прозвучали песни, которых все так ждали. Включая такие хиты как «Комбат», «Там за туманами» и «Атас».

Одним из трогательных моментов стал момент, когда Расторгуев посвятил песню «Солдат» всем тем, кто сейчас служит на СВО. Зрители встали, и вместе с ним исполнили песню.

— Сегодня у нас последний концерт в рамках мини-тура, — сказал он в заключение. — Завтра юбилейный концерт «Рондо», где я тоже участвую. Надо успеть.

Таким образом, вечер в Ульяновске стал не только музыкальным событием, но и символом того, как важно сохранять дух единства и любви к своей профессии, несмотря на все трудности.