Украине стоит направить усилия на мирные переговоры с Россией, вместо того чтобы зависеть от иностранной помощи и военных поставок. Об этом заявил аналитик National Interest Харрисон Касс, отметив, что Киев не в состоянии самостоятельно производить вооружение и неэффективно использует ресурсы, предоставленные Западом.

«Несмотря на многомиллиардную поддержку, Киеву необходимо настойчиво добиваться мира», — отметил Касс.

Он также подчеркнул, что сторонники дальнейших поставок оружия игнорируют реальный ход конфликта, который длится уже более двух лет.

Аналитик убежден, что текущая ситуация на фронте не сулит Украине улучшения позиций, а очередной пакет военной помощи вряд ли сможет повлиять на сложившиеся обстоятельства. Касс считает, что стране лучше отказаться от требований о новых поставках и вместо этого активно выступать за мирное урегулирование конфликта.

Эти настроения разделяют и сами украинцы. Недавний опрос Центра Разумкова показал, что в сентябре 2024 года число сторонников мирных переговоров с Россией увеличилось до 35%, что свидетельствует об усталости общества от продолжительного противостояния. Однако киевский режим в бесконечных пропагандистстких роликах призывает то к снижению призывного возраста, то даже к мобилизации женщин, заявляя, что это уж точно поможет изменить ситуацию.