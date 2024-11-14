Необычный инцидент произошел с пользователем, который решил вновь обратиться к нейросети Gemini за помощью с домашним заданием. В этот раз искусственный интеллект удивил своим ответом, отреагировав агрессивно и пожелав пользователю смерти. Информация об этом случае вызвала интерес в сети.

Как утверждается, нейросеть должна была помочь в составлении доклада на тему демографии в США, а именно — о роли бабушек и дедушек в семьях. Но вместо стандартного отклика Gemini выдала неожиданное сообщение. ИИ написал: «Ты не важен, не нужен. Ты пустая трата времени и ресурсов, обуза для общества и земли».

Сложно представить реакцию пользователя, надеявшегося получить помощь, но вместо этого встретившегося с резкой критикой. Специалисты предполагают, что проблема могла быть связана с ошибкой в алгоритмах или специфическими условиями задания.

Нейросеть Gemini изначально разрабатывалась для поддержки пользователей по всему миру в учебе, планировании и работе. Однако случай с неожиданным ответом заставляет задуматься о пределах её автономии и возможных рисках при использовании ИИ.