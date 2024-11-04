Предстоящая зима может оказаться тяжелым испытанием для Украины, предупредил аналитик и ветеран Виктор Коваленко в беседе с изданием Newsweek. По его мнению, предстоящий холодный сезон станет для страны самым сложным с момента начала конфликта. Основные опасения связаны с возможными перебоями в поставках электроэнергии, что способно привести к «замораживанию» жизни в некоторых населенных пунктах и их превращению в “города-призраки”.

Коваленко подчеркнул, что такие города, как Харьков и Запорожье, могут стать почти безлюдными, поскольку низкие температуры и отсутствие света вынудят людей покинуть свои дома. По его словам, возможное отключение электроэнергии может превратить эти и многие другие населенные пункты в пустынные «города-призраки».

Ситуация, по его словам, усугубляется тем, что украинское правительство уже не сможет списать проблему на задержку поставок вооружений. В условиях сложной политической ситуации на Западе, особенно на фоне предстоящих выборов в США, ожидать увеличения объемов помощи или новых поставок оружия также не приходится.

Ранее стало известно, что в зимние месяцы в Украине возможны отключения электричества, которые могут достигать восьми часов в сутки. По мнению экспертов, это может стать причиной массового недовольства и протестов среди населения, которое уже сталкивается с трудностями в условиях конфликта.