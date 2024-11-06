Россияне, путешествующие за границей, часто замечают непривычные бытовые особенности в жилищах местных жителей. Отсутствие привычных для нас вещей, как оказалось, не редкость в домах разных стран, а кое-что, наоборот, удивляет простотой и распространенностью там, где в России это сочли бы роскошью. Вот как выглядят квартиры и дома в разных уголках мира глазами россиян, пишет “Лента.ру”.

Например, в шведских провинциальных городках дома не окружены заборами. Российская блогерша, посетившая город Эльмхульт, была поражена скандинавской традицией: во дворах нет высоких ограждений, а вместо них лишь сетка. При этом уютные деревянные домики с террасами и стильными интерьерами — обычное явление, а не признак высокого статуса. Внутри шведских домов можно встретить старинную мебель, бархатные диваны и деревянные полы с яркими коврами. Блогерша призналась, что ожидала такой стиль от домов богатых хозяев, но оказалось, что так живут обычные семьи.

В Исландии россиян поражает другое — местные жители оставляют обувь прямо перед дверью, еще в общем коридоре. В каждом доме у двери соседа вы увидите коврик, и никаких споров о границах территории: порядок соблюдается без конфликтов. В домах принято декорировать комнаты мехами и свечами, на стенах висят картины, а потолки украшают красивые люстры. Здесь также есть необычное для россиян место — общедомовое помещение на цокольном этаже, где стоят стиральные машины и сушилки.

Жители США предпочитают комфорт, не обращая особого внимания на эстетику. По словам россиянки Марины Ершовой, американцы обходятся без дизайнерских потолков и люстр, предпочитая обычные лампы. Особенно ее удивило, что в ванной часто установлены две раковины, а на кухне — две раковины и множество приборов для удобства. Отдельный интерес вызвали двери: по ее словам, входные двери кажутся хрупкими и тонкими, что идет вразрез с российской привычкой к прочным железным дверям.

Китайские квартиры поражают россиян еще больше. Блогер, живший в Китае несколько лет, рассказал, что привычные для нас удобства тут не всегда встречаются. Например, вместо привычного унитаза можно увидеть дырку в полу, поскольку китайцы считают такую позу полезной для здоровья. Также в небольших квартирах часто ставят холодильник прямо в спальне, так как для него просто не хватает места на кухне.

Северная Корея, одна из самых закрытых стран мира, удивила российского путешественника почти полным отсутствием мебели в квартирах. Кровать здесь считается предметом роскоши, и многие спят на циновках прямо на полу. В квартирах обязательно висят портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а диван и холодильник — уже признаки достатка. Обычная ванная часто напоминает общественный туалет, что поражает россиян своей простотой.

Между тем, иностранцы тоже находят удивительное в российских квартирах. Американец, побывавший в России, отметил, что, по его мнению, здесь жилье выглядит скромно, а такие вещи, как телевизор или кондиционер, указываются как преимущества аренды. Это стало для него неожиданностью, ведь в США такие предметы — обычное дело, даже в самых бедных районах.

Так, взгляд на жилье разных стран открывает россиянам необычные традиции и позволяет взглянуть на собственные дома под другим углом.