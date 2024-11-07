По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), отдых на новогодние праздники по системе «всё включено» в 2024 году обойдется российским туристам в немалую сумму — минимальная стоимость тура для двоих стартует от 400 тысяч рублей. По данным туроператоров FUN&SUN и Space Travel, количество бронирований по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20-25%, что подтверждает высокий интерес к отдыху в это время.

Например, путёвки на Занзибар подорожали: туры с вылетом из Москвы и проживанием в четырёхзвёздочном отеле стоят от 400,5 до 684 тысяч рублей, в зависимости от условий и выбора компании. Для тех, кто предпочитает отдых в пятизвёздочных отелях, цена будет еще выше — от 1,1 миллиона рублей за неделю на двоих.

В то же время, по словам первого вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, внутренние направления также остаются популярными среди россиян. Кубань на сегодняшний день занимает лидирующее место по ранним бронированиям на Новый год среди российских курортов, что указывает на высокий интерес к отечественному туризму в зимний сезон.