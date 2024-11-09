Современные устройства, которые мы используем ежедневно, могут не только улучшать нашу жизнь, но и собирать личные данные, порой без нашего ведома. Недавнее исследование показало, что многие из популярных гаджетов, от смарт-колонок до кухонных приборов, могут следить за своими владельцами и отправлять информацию в другие страны, в том числе в Китай.

По данным издания Which?, эксперты оценили несколько популярных интеллектуальных устройств по ключевым аспектам безопасности данных. Эти аспекты включают согласие пользователя, минимизацию собираемых данных и возможность их удаления. Оказалось, что такие устройства могут скрытно собирать данные, а порой даже прослушивать разговоры.

Например, некоторые аэрофритюрницы знают точное местоположение своих владельцев и могут запрашивать разрешение на запись аудио через смартфон. В некоторых случаях эти устройства отправляют данные на серверы в Китае, несмотря на то, что это указано в уведомлениях о конфиденциальности. Аналогичная ситуация наблюдается и с умными колонками, которые оснащены трекерами, собирающими дополнительные данные.

Смарт-часы также не остались без внимания. Оказавшись в центре исследования, они продемонстрировали, что могут запрашивать девять разных разрешений, в том числе доступ к файлам, точное местоположение и возможность записывать аудио. В случае отказа от некоторых разрешений устройство просто работает как обычные часы, что вызывает вопросы о необходимости таких функций.

Смарт-ТВ, в свою очередь, также не лишены проблемы с конфиденциальностью. Некоторые телевизоры требуют ввода почтового индекса, а южнокорейские модели могут запрашивать разрешение на просмотр всех приложений на телефоне владельца.

Эксперты рекомендуют пользователям внимательно отслеживать настройки своих устройств и при необходимости ограничивать доступ к личной информации. Например, на устройствах iOS и Android можно заранее увидеть, какие разрешения запрашивает приложение, и принять меры по защите своих данных.