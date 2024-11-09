Сегодня многие начали регулярно принимать витамины и добавки, считая их обязательной частью утреннего ритуала. Без совета врача люди подбирают себе «полезные» препараты, определяя дозировку наугад, зачастую без каких-либо обследований или анализов.

Это может быть опасно. Когда витамины и БАДы принимаются бесконтрольно, возрастает нагрузка на органы, такие как желудок и печень. При этом никто не знает своего точного уровня витаминов, что может привести к передозировке и развитию серьезных заболеваний.

«Доктор Питер» выделил шесть витаминов, которые представляют особую опасность, особенно для женщин старше 40 лет. В этом списке первым идет витамин Е. Его избыточное потребление способно вызвать кровотечения и повысить давление.

Витамин С, хоть и кажется безопасным, не рекомендован при склонности к мочекаменной болезни, и его курс не должен длиться дольше месяца. Железо — еще один важный элемент, но принимать его нужно строго по рекомендации врача и после сдачи анализов, так как причина его нехватки может быть связана с болезнями.

Витамин А опасен для курильщиков: сочетание с никотином увеличивает риск рака легких. Кальций усваивается лишь с витамином D и хотя недостаток кальция вреден, избыток гораздо опаснее. Омега-3 в высоких дозах снижает свертываемость крови, что может привести к анемии.

Кроме того, важно помнить, что некоторые витамины несовместимы и при одновременном приеме могут не усваиваться или даже подавлять друг друга. Чтобы избежать проблем со здоровьем, такие нюансы обязательно должен разъяснить врач.