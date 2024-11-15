Зимние условия в России предъявляют автомобилям повышенные требования, что заставляет водителей максимально использовать доступные функции машины. Специалисты «СберАвто» рассказали, какие опции особенно полезны в морозы.

Нагревательные элементы для стекол и зеркал становятся незаменимыми, когда влажность и температурные перепады приводят к обледенению. Они обеспечивают хороший обзор и помогают избежать замерзания.

Для комфорта водителей в холодное время года важны подогрев руля и сидений с регулируемыми режимами. Система Webasto, которая автоматически прогревает салон и двигатель, особенно полезна для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Также автозапуск двигателя позволяет подготовить машину к поездке заранее.

Эксперты советуют переключать дворники на зимний режим, чтобы избежать их примерзания к стеклу. Это не только облегчает управление, но и защищает механизм очистки.

Обогрев форсунок омывателя, предотвращающий замерзание жидкости, тоже не стоит игнорировать. Еще одна важная опция зимой — очистка фар от грязи и льда. Короткий световой день требует, чтобы фары оставались максимально чистыми.

Специалисты подчеркивают значимость использования аккумуляторов с повышенной мощностью, что помогает автомобилю запускаться даже в сильные морозы.

Эти простые меры помогут обеспечить безопасность и комфорт на дорогах в зимний период.