Популярность горнолыжных курортов России среди семей с детьми продолжает расти, и 2024 год не стал исключением. Согласно данным сервиса для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс», в этом сезоне туристы особенно часто выбирают такие курорты, как «Роза Хутор», «Шерегеш», «Архыз» и «Абзаково».

По словам Ирины Мацановой, руководителя команды путеводителей «Короче», отдых в горах с детьми может быть не только увлекательным, но и познавательным. Например, на курорте «Роза Хутор», расположенном в Сочи, туристов ожидают не только горнолыжные трассы, но и масса других развлечений. Сезон здесь начинается в декабре и длится до конца апреля. Семьи с детьми могут посетить этнопарк «Моя Россия», где находятся мини-копии памятников архитектуры России и проходят мастер-классы по различным ремеслам. А для любителей животных на самой крупной ферме альпак в России есть возможность покормить этих милых животных и пообщаться с кроликами. Стоимость билетов на самолет из Москвы в Сочи начинается от 6 100 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 11 500 рублей.

«Шерегеш», который в 2024 году также активно привлекает туристов с детьми, встречает гостей с конца ноября. Курорт расположился в Кемеровской области и славится не только отличными лыжными трассами, но и рядом уникальных развлечений. Семьи могут познакомиться с северными оленями и лисами на ферме, покататься на снегоходах или устроить фотосессию в зимнем лесу. После активного отдыха согреться и отдохнуть можно в монгольской юрте с чашечкой травяного чая. Билеты из Москвы до Новокузнецка можно найти от 12 100 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 16 600 рублей.

Не менее привлекательным для семейного отдыха является горнолыжный курорт «Архыз», который откроет свой сезон с конца декабря. Курорт находится в Карачаево-Черкесской Республике и привлекает не только лыжников, но и любителей тюбинга. Здесь оборудованы трассы для катания на «ватрушках», которые функционируют круглый год, благодаря специальному покрытию, имитирующему снежную поверхность. Путевка из Москвы в Ставрополь обойдется от 10 100 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 12 940 рублей.

Еще один востребованный курорт для семей с детьми — «Абзаково» в Башкортостане, где сезон начинается в конце ноября. Здесь, помимо традиционных лыжных трасс, есть и трассы для зимнего картинга, что позволяет организовать настоящие семейные гонки. Приятным дополнением является наличие специализированных дорог для картинга, а также удобное расположение курорта — всего в часе езды от Магнитогорска. Стоимость билетов на рейс из Москвы в Магнитогорск начинается от 15 760 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 13 280 рублей.

Таким образом, выбор горнолыжных курортов для отдыха с детьми в России в 2024 году весьма разнообразен. Каждое направление предлагает уникальные возможности для активного и познавательного времяпрепровождения в зимний период, а доступные цены на билеты делают отдых в горах еще более привлекательным для семейного досуга.