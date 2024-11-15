Клапаны газораспределительного механизма двигателя изготавливаются из термостойких материалов и рассчитаны на работу при температуре до 2500°C. Однако ошибки в эксплуатации автомобиля могут значительно сократить срок их службы. Автомеханик с большим опытом рассказал о четырех распространенных причинах, из-за которых клапаны могут прогореть раньше времени.

Использование масла низкого качества

Многие автомобилисты, стремясь сэкономить, покупают дешевое моторное масло, которое не обеспечивает должной защиты внутренних деталей двигателя. Это приводит к образованию серных отложений на седлах и тарелках клапанов. Такие отложения ухудшают движение клапанов и замедляют их охлаждение, что становится причиной их прогорания.

Низкооктановое топливо

Бензин с низким октановым числом склонен к детонации, что вызывает резкие скачки температуры в камере сгорания из-за частых мини-взрывов. Эти экстремальные условия постепенно разрушают клапаны и увеличивают риск их выхода из строя.

Несвоевременная замена свечей зажигания

Если свечи дают слабую искру, это ухудшает процесс сгорания топливовоздушной смеси. В результате увеличивается нагрузка на клапаны, что приводит к их деформации и преждевременному износу. Своевременная замена свечей может предотвратить эту проблему.

Некорректная настройка ГБО

При установке газобаллонного оборудования важно тщательно отрегулировать систему. Если смесь оказывается слишком бедной, двигатель начинает работать некорректно. Это провоцирует длительное горение топлива и перегрев клапанов, что приводит к их повреждению.

Следуя этим рекомендациям и избегая распространенных ошибок, можно существенно продлить срок службы двигателя и предотвратить дорогой ремонт.