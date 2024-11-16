Если вы ищете теплое место для зимнего отдыха с возможностью искупаться, стоит обратить внимание на несколько пока не столь популярных туристами направлений. Альтернативой привычным курортам могут стать страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии или Африки, рассказал портал KP.RU.

На Ближнем Востоке, кроме известных ОАЭ, есть менее раскрученные, но очень интересные направления. Например, Оман. Эта страна отличается своей уникальной атмосферой и культурой, которая заметно отличается от соседних монархий. Иордания также готова предложить путешественникам отдых на Красном море с комфортными перелетами без пересадок.

Юго-Восточная Азия славится своими пляжами, и здесь можно пойти дальше популярного Таиланда. Например, китайский остров Хайнань предлагает сочетание красивой природы и доступных цен. Любители необычных маршрутов могут рассмотреть Филиппины, где есть как прекрасные пляжи, так и колоритная культура. А Мьянма — настоящая находка для тех, кто ищет сохраненные азиатские традиции и отличный пляжный отдых.

Африка тоже готова удивить путешественников. Занзибар, принадлежащий Танзании, сочетает белоснежные пляжи и сафари на материке. Южно-Африканская Республика порадует не только природными красотами, такими как водопад Виктория или парк Крюгер, но и возможностью насладиться настоящим летом зимой. В Кении сафари можно дополнить отдыхом на побережье Индийского океана. Если вы планируете поездку в Марокко, имейте в виду, что Атлантический океан здесь может быть прохладным для купания, но страна очаровывает богатой историей и культурой.

Эти направления рекомендуют профессионалы туристической отрасли. Артур Мурадян, гендиректор Space Travel, и Анна Филатовская из туроператора «Русский Экспресс» отмечают, что каждое из них предлагает что-то уникальное, будь то самобытная культура Омана или африканское сафари. Зимой такие путешествия станут отличной возможностью окунуться в лето.