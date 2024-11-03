Психиатр-нарколог Руслан Исаев, возглавляющий собственную клинику, развеял популярный миф о том, что женский алкоголизм неизлечим. В интервью для «Ленты.ру» он отметил, что алкоголизм не различается по полу: методы лечения одинаковы для мужчин и женщин.

Исаев подчеркнул, что алкоголь опаснее для женщин из-за особенностей их организма. В женском теле меньше ферментов, расщепляющих спирт, и на 10% больше воды, что приводит к более быстрой усвояемости алкоголя. Эти физиологические особенности делают женщин более уязвимыми к его воздействию.

Еще одна сложность в борьбе с женским алкоголизмом — это давление общества. По словам специалиста, из-за стереотипов женщины часто скрывают проблему, стесняясь обратиться за помощью. В результате они нередко начинают лечение на более поздних стадиях заболевания, когда зависимость уже глубже укоренилась.

Тем не менее Исаев заверил, что женский алкоголизм поддается лечению так же успешно, как и мужской. Процесс реабилитации может потребовать немного больше времени, но подходы к нему остаются универсальными.

В свою очередь, психиатр Игорь Новицкий также развенчал мифы об алкоголе, подчеркнув, что представления о его пользе и безопасности в корне ошибочны. По его словам, многие недооценивают вред, который алкоголь наносит физическому и психическому здоровью, и только близкие видят реальную картину последствий зависимости.

Тема алкоголизма остается одной из острых, требующих внимательного подхода и отказа от стереотипов, особенно в отношении женской зависимости.