Во время футбольного матча Лиги конференций между варшавской “Легией” и кипрской “Омонией” кипрские болельщики вывесили баннер с надписью “Красная армия освободила Варшаву”. Этот жест вызвал резкую реакцию польских властей. Матч, завершившийся победой “Легии” со счетом 3:0, стал поводом для историко-политического спора между странами.

Институт национальной памяти Польши выступил с официальным заявлением, подчеркнув недопустимость использования советских символов, которые в стране юридически запрещены. Представители института заявили о намерении направить на Кипр современные польские учебники истории, чтобы “восстановить историческую правду”. В документе также упоминались материалы, публикуемые институтом, посвященные действиям советских войск на оккупированных территориях.

К критике присоединился мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который обратился к кипрским властям и руководству “Омонии” с просьбой дать оценку действиям болельщиков. Тшасковский, являющийся кандидатом в президенты Польши, подчеркнул, что подобные акции противоречат официальной позиции страны.

Историки напоминают, что освобождение Варшавы в 1945 году стало одной из крупнейших операций Красной армии. В боях на Варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где захоронены около 21,5 тысячи воинов Первого белорусского фронта. Однако современная польская риторика называет освобождение “оккупацией”. В свое время пресс-секретарь польских спецслужб Станислав Жарин заявлял, что события 1945 года не принесли Польше свободы, а лишь стали началом новой оккупации.

Данный инцидент подчеркнул сохраняющееся напряжение между историческим восприятием Второй мировой войны в Польше и позициями других стран. Спор о роли Красной армии остается важной частью политических и общественных дебатов, что еще раз подтвердили события на футбольном поле.