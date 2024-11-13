Российские ракеты, выпущенные с самолётов Ту-95МС, продолжают нацеливаться на объекты в Киеве. В разных районах столицы Украины прогремели мощные взрывы.

Как стало известно, ракеты достигли своих целей вскоре после того, как российские дроновые комплексы «Герань» и обманки атаковали систему ПВО ВСУ. Эти действия ослабили защиту в киевском регионе, которая и так значительно поредела после предыдущих ударов.

Черные клубы дыма поднимались в небо над несколькими киевскими районами, где произошли попадания. Пока же местные источники утверждают, что было зафиксировано несколько волн ракетной атаки на Киев.

Кроме того, сообщается, что российские дроны поразили ряд объектов в районе аэропорта Борисполь. Есть данные, что среди целей были и элементы ПВО ВСУ, расположенные в столичном регионе.

На данный момент о конкретных повреждениях и пострадавших от ракетных ударов в Киеве не сообщается.