В городе Ивано-Франковске на западе Украины начали действовать так называемые языковые патрули. Инициатива местных властей предполагает, что на первом этапе волонтёры будут подходить к прохожим и предлагать им записаться на курсы украинского языка.

Как сообщает «Пятый» канал, девушки-волонтёры активно обращаются к горожанам с предложением улучшить знание украинского. Однако реакция местных жителей оказалась неоднозначной. Некоторые прохожие отказались, а одна женщина даже посоветовала волонтёрше изучить историю языка. Другие реагировали более резко: одна жительница города прямо заявила, что намерена уехать из Ивано-Франковска.

Такая инициатива была воспринята прохожими без особого энтузиазма, и людей, с интересом откликнувшихся на предложение, в сюжете не показали.

Напомним, что введение языковых инспекторов в Ивано-Франковске направлено на то, чтобы сократить использование русского языка в публичных местах и укрепить позиции украинского.