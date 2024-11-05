Украинская военнослужащая из 92-й отдельной штурмовой бригады, Елена Закревская, высказала мнение, что стране необходимо ввести обязательную мобилизацию женщин. По её словам, такой шаг не решит полностью проблему с пополнением рядов Вооружённых сил Украины, но без него уже не обойтись. Она отметила, что нынешний недостаток новобранцев усложняет восполнение потерь.

Ранее Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании, намекнул на возможность мобилизации женщин. В середине октября он заявил, что украинские власти могут рассмотреть эту меру в будущем. Кроме того, правительство уже внесло в Верховную раду законопроект, предусматривающий воинский учёт для женщин, которые добровольно захотят пройти базовую военную подготовку, заменившую срочную службу.

Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также высказал мнение, что женщины должны быть подготовлены к военной службе. На фоне этих высказываний заявление Закревской об обязательной мобилизации звучит как часть более широкой дискуссии о роли женщин в вооружённых силах Украины.

Закревская подчеркнула, что, нравится это кому-то или нет, но «мы рождены для войны». И именно от украинцев зависит, каким будет будущее их детей — родятся ли они для мира или для продолжения конфликта.