Понятие шринкфляции, знакомое потребителям по продуктам питания, активно перекочевало в сферу недвижимости. Девелоперы, подобно производителям, сокращают площади жилья или его характеристики, оставляя стоимость прежней.

Антон Глушков, президент НОСТРОЙ, отметил на XVIII Московском форуме лидеров рынка недвижимости, что застройщики вынуждены искать способы оптимизации. Среди таких мер: уменьшение общей площади квартир, сокращение числа парковочных мест, заужение зон общего пользования и снижение затрат на благоустройство.

Невидимые хитрости застройщиков

Рифат Гарипов, глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое, подчеркивает, что подобная экономия часто незаметна на первый взгляд. Одним из приемов становится исключение межкомнатных стен, что может «освободить» до 2-3 квадратных метров в квартире площадью 60-70 м². Еще одна популярная уловка — включение балконов в общую площадь жилья, иногда без использования понижающих коэффициентов.

Такие подходы снижают итоговую стоимость квартиры, но цена за квадратный метр остается неизменной. В результате создается иллюзия доступности, что стимулирует спрос.

Влияние на качество жилья

Эксперты предупреждают, что экономия на материалах и технологиях неизбежно сказывается на характеристиках зданий. Евгения Миллер, брокер недвижимости, отмечает, что такие сокращения могут привести к снижению шумо- и теплоизоляции, появлению трещин и других дефектов. Тесные комнаты, нехватка парковочных мест и недостаточное благоустройство часто становятся проблемой для новых владельцев.

Она советует тщательно изучать планировки и характеристики жилья перед покупкой. Экономия сегодня может обернуться крупными расходами на ремонт в будущем.

Шринкфляция на загородном рынке

Подобные тенденции наблюдаются и в сегменте загородной недвижимости. По данным директора ДОМ.РФ Евгения Квасенкова, средняя площадь домов снизилась с 130 м² до 117 м². Цены остаются на прежнем уровне, но квадратных метров меньше.

Причины кроются как в экономии девелоперов, так и в изменении предпочтений покупателей. Современные покупатели все чаще выбирают компактные дома, оптимизируя пространство для жизни.

Ольга Магилина, эксперт VSN Group, отмечает, что даже при рациональном подходе в доме с площадью 65-70 м² сложно создать три полноценные спальни, как в аналогичной городской квартире. Загородный дом требует больше места для гостиной, технических помещений и тамбура.

Выводы для покупателей

Шринкфляция в строительстве — это не только способ снизить затраты для девелоперов, но и вызов для покупателей. При выборе жилья важно не только ориентироваться на цену, но и учитывать планировку, материалы и характеристики объекта. Недостатки, незаметные на этапе покупки, могут привести к серьезным неудобствам в будущем.