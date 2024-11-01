В Норвегии специалисты обнаружили гораздо больше боеприпасов на дне озера Мьёса, чем предполагалось ранее. В ходе исследований, начатых норвежским оборонным ведомством, на дне этого крупнейшего озера страны были обнаружены многочисленные боезаряды, оставшиеся со времен Второй мировой войны.

Наибольший вклад в новые открытия внес подводный робот-змея «Eely». Этот высокотехнологичный аппарат оснащен гиперспектральной камерой, способной различать до 800 цветовых диапазонов, что значительно расширяет возможности исследования. Благодаря этой технологии «Eely» способен определять потенциальные утечки загрязняющих веществ, выходящих из боеприпасов. На снимках, сделанных роботом, заметны темные пятна, которые, по мнению ученых, могут указывать на засыпанные осадком снаряды.

Профессор Асгейр Соренсен из университета NTNU пояснил, что слой частиц мог покрыть эти предметы, как одеяло.

«Это открывает возможность того, что в озере может быть значительно больше боеприпасов, чем мы думали», — отметил он, добавив, что наибольшие исследования пока проводились на глубине 100–150 метров, но есть данные, что отходы могли быть сброшены и на меньших глубинах.

Однако озеро Мьёса хранит не только военные артефакты. В 2022 году картографирование дна озера выявило объект, напоминающий древний корабль, который ученые назвали «Сторфьордвракет». В этом году исследователи смогли получить более детальные видеоматериалы затонувшего судна.

Арне Юлсруд Берг, историк и директор музея озера, изучив снимки, предположил, что это 12-метровая лодка с характерной клинкерной обшивкой, популярной в старину. Весьма вероятно, что детали судна вырезали вручную, что указывает на мастерство его создателей. Хотя Берг воздержался от точных датировок, он предположил, что это может быть транспортное судно для перевозки соли и других товаров, использовавшееся около 1500-х годов, когда озеро играло важную роль в доставке предметов роскоши и торговли.