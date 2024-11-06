Заправка до полного бака, которая кажется привычной для большинства водителей, может оказаться небезопасной для автомобиля. Владелец АЗС объяснил, в каких случаях залив топлива «под завязку» способен обернуться проблемами — от необходимости дорогостоящего ремонта до риска возгорания транспортного средства.

Некоторые водители продолжают заливать топливо даже после автоматического отключения заправочного пистолета. Это может повредить систему вентиляции бензобака, в первую очередь — клапан, который закрывается при наклоне автомобиля более чем на 45 градусов. Этот клапан играет важную роль, предотвращая возгорание в случае аварии, когда машина переворачивается или сталкивается.

Существует и другой клапан, регулирующий подачу воздуха в бак для поддержания правильного уровня давления. Он располагается близко к горловине бака и может пострадать при переполнении. Если этот клапан выходит из строя, лишнее топливо начинает утекать через дренажные трубки, а водитель этого может даже не заметить, так как они находятся за задним крылом. Вытекающий бензин попадает на уплотнители, что сокращает их срок службы, а в салоне автомобиля появляется запах топлива.

Если крышка топливного бака не плотно прилегает, топливо может вытечь и попасть на части автомобиля, что увеличивает риск возгорания. Такая опасность особенно актуальна для старых моделей автомобилей, например, «Жигулей», где вероятность неполадок в системе подачи топлива выше.

Таким образом, хотя заправка «до полного» кажется удобной, её последствия могут обойтись водителю недёшево.